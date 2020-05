Nach dem Schlussspurt Ende vergangener Woche zieht Silber auch heute wieder an. Marktbeobachter sind der Ansicht, dass die Kombination aus steigender Investmentnachfrage und sinkendem Angebot den Silberpreis noch weiter Richtung Norden treiben wird. Am Spotmarkt steigt der Preis einer Unze des Edelmetalls auf derzeit rund 17,30 USD, nachdem es am vergangenen Freitag bereits deutlich nach oben ging. Damit sind die Verluste ...

