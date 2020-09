Neuvorstellung: Spottbillige Gold-Silber-Kupfer Aktie!Der beste Hebel auf die steigenden Rohstoffpreise

Anzeige / Werbung

mit Filo Mining (WKN: A2AQLS | ISIN: CA31730E1016) stellen wir Ihnen heute ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen vor, welches Mitglied der Lundin Group of Companies ist.

Bevor wir Ihnen das Unternehmen näher vorstellen sollten Sie wissen dass die Unternehmensgruppe Lundin in der Vergangenheit nachweislich einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre geschaffen hat.

Frühere Projekte haben rund 15,8 Milliarden US-Dollar generiert.

Das Kupfer-Gold-Silber Projekt Filo de Sol (100% Beteiligung)

Filo Mining konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner 100% igen Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte Filo del Sol in der chilenischen Region III und der angrenzenden Provinz San Juan in Argentinien.

Das vielversprechende "Filo del Sol'-Projekt beherbergt eine epithermale Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte mit hoher Sulfidierung, die mit einem großen Porphyr-Kupfer-Gold-System verbunden ist und schon jetzt eine riesige Ressource verfügt:

4,4 Mio. Unzen Gold

mehr als 147 Mio. Unzen Silber

mehr als 3.1 Milliarden Pfund Kupfer

Die im Juni diesen Jahres abgeschlossene Bohrkampagne zeigt eine durchgehende Mineralisierung von 3 km in Nord-Süd-Richtung, die entlang des Streichs und ist in der Tiefe noch offen ist.

So ergab das Bohrloch FSDH032 auf einem Gesamtabschnitt von 1.009 m zum Beispiel eine Mineralisierung von 0,95 % (Kupferäquivalent) CuÄq und zählt damit zu den weltweit besten Kupferabschnitten in der jüngeren Vergangenheit. Aber damit noch nicht genug, so traf das Bohrloch FSDH034 auch auf 1.034 m mit 0,68 % CuÄq. Die Bohrungen 2019/2020 verdeutlichen offenkundig die wahre Größe und den Maßstab dieses beachtlichen Systems.

Übersicht der Bohrlöcher:

Wussten Sie das es ein Ranking gibt "Beste Löcher in den letzten 12 Monaten"?

Filos FSDH032 zählt in den letzten 12 Monaten zu den besten Kupferabschnitten weltweit

Die vorläufige Machbarkeitsstudie lieferte exzellente Ergebnisse

Die durchschnittliche jährliche Kupferproduktion soll bei 67.000 Tonnen liegen und einen Nettogegenwartswert von 1,28 Mrd. USD nach Steuern (8 %) ergeben, basierend auf einem Kupferpreis von 3,- USD pro Pfund.

Die durchschnittliche jährliche Gold-Produktion wird mit 159.000 Unzen beziffert bei einem Nettosteuer-IRR nach Steuern von 23 % mit einer Rückzahlung über 3,4 Jahre, basierend auf einem Goldpreis von 1.300,- USD pro Unze Gold.

Die durchschnittliche jährliche Silberproduktion beträgt 8.653.000 Unzen bei C1-Produktionskosten von 1,23 USD/Pfund CuÄq, basierend auf einem Silberpreis von 20,- USD pro Unze.

Auch die Reserven Schätzung fällt mit vermuteten Reserven von 2,2 Mrd. Pfund Kupfer, mehr als 2,7 Mio. Unzen Gold und 126 Mio. Unzen Silber extrem gut aus.

Geschäftsführung mit sensationellem Track Rekord

Adam Lundin/CEO

Herr Adam Lundin verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Management öffentlicher Unternehmen im Bereich der natürlichen Ressourcen. Sein Hintergrund umfasst Öl- und Gas- sowie Bergbautechnologie, Anlageberatung, internationale Finanzen und Geschäftsführung. Er begann seine Karriere bei verschiedenen Bergbauunternehmen innerhalb der Familieneigenen Lundin Group in verschiedenen Ländern, bevor er in die Finanzbranche wechselte, wo er sich auf den Verkauf von institutionellen Aktien spezialisierte und schließlich Co-Leiter des Londoner Büros einer internationalen Wertpapierfirma wurde. Herr Lundin ist nicht nur CEO und Direktor von Filo Mining, sondern auch Präsident, CEO und Direktor von Josemaria Resources Inc. sowie Direktor von NGEx Minerals Ltd. und Africa Energy Corp.

Jamie Beck/Präsident

Herr Beck verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im internationalen Projektmanagement und in der Unternehmensentwicklung. Herr Beck war bis vor kurzem Vizepräsident für Unternehmensentwicklung und Projekte bei Filo Mining Corp. und bei Josemaria Resources Inc. (ehemals NGEx Resources Inc.), einem an der Toronto Stock Exchange und der Nasdaq Stockholm Exchange notierten Explorationsunternehmen. Bevor er zu Filo Mining Corp. und Josemaria Resources kam, arbeitete er bei Lundin Mining in der Unternehmensentwicklung. Herr Becks Fokus liegt auf Projektentwicklung, Unternehmensstrategie, Akquisitionen, Veräußerungen und Joint Ventures. Er ist registrierter professioneller Ingenieur in der Provinz Ontario, hat einen Bachelor of Applied Science von der Queen's University und einen MBA von der University of British Columbia.

Jeff Yip/Finanzvorstand (CFO)

Herr Yip erhielt seinen Bachelor of Commerce von der University of British Columbia und ist Mitglied der Chartered Professional Accountants von British Columbia (CPA, CA). Nach drei Jahren bei Ernst & Young LLP (Vancouver) war Herr Yip Corporate Controller bei Rusoro Mining Ltd., einem Junior-Goldproduzenten mit Niederlassungen in Venezuela, und bei RB Energy Inc., einem an der TSX gelisteten Jodproduzenten mit Vermögenswerten in Chile und Kanada. Herr Yip ist derzeit auch CFO von NGEx Minerals Ltd., einem weiteren Unternehmen der Lundin Group, das an der TSX Venture Exchange notiert ist.

Bob Carmichael/ Vizepräsident Exploration

Herr Carmichael kam vom britischen Büro der Lundin Mining Corporation in das Unternehmen, wo er als General Manager für Ressourcenexploration für alle Explorationsaktivitäten in der Nähe von Minen und Ressourcendefinitionen verantwortlich war. Bevor er zu Lundin Mining kam, war er als Vizepräsident Exploration für die EuroZinc Mining Corporation tätig und hatte leitende Positionen und Verwaltungsratsmandate für mehrere andere international tätige kanadische Explorationsunternehmen inne. Er war außerdem Direktor und erster Vizepräsident der Association for Mineral Exploration in British Columbia (AME BC) und ist Mitglied des technischen Komitees für Geoscience BC. Herr Carmichael ist derzeit auch Vizepräsident Exploration von NGEx Minerals LTD.

Zudem ist er registrierter professioneller Ingenieur in der Provinz British Columbia, hat einen Bachelor of Applied Science von der University of British Columbia und verfügt über 29 Jahre Erfahrung in der Verwaltung öffentlicher Unternehmen und in der internationalen Mineralexploration.

Lukas H. Lundin/ Vorstandsvorsitzender (nicht geschäftsführend)

Herr Lukas Lundin ist dafür bekannt, Werte und überlegene globale Investitionsmöglichkeiten im Rohstoffsektor auszumachen. Sein ungehemmtes Streben nach vielversprechenden Liegenschaften auf der ganzen Welt hat zu zahlreichen Ressourcenentdeckungen geführt, darunter die Goldentdeckung von Veladero in Höhe von mehreren Millionen Unzen. Herr Lundin hat auch mehrere Unternehmen durch hochprofitable Unternehmensakquisitionen und Fusionen geführt, wie die Fusion von Lundin Mining mit EuroZinc Mining im Wert von 3,3 Milliarden CAD, den Verkauf der Tanganyika Oil Company Ltd. im Wert von 2 Milliarden CAD und zuletzt den Verkauf von Red Back Mining Inc. im Wert von 9,2 Milliarden CAD. Lundin ist Absolvent des New Mexico Institute of Mining and Technology. Derzeit sitzt er im Vorstand einer Reihe von börsennotierten Unternehmen.

Anfang diesen Monats gab Filo Mining die Ernennung von Frau Carmel Daniele in den Verwaltungsrat von Filo Mining bekannt, als Ersatz für Herrn Paul McRae,der zurückgetreten ist.

Adam Lundin, Vorsitzender von Filo Mining,kommentierte wie folgt:

"Wir freuen uns, dass jemand von Carmels Kaliber dem Vorstand von Filo Mining beigetreten ist. Das Unternehmen befindet sich in einer aufregenden Phase, und die Fähigkeiten und Erfahrungen von Carmel, einschließlich des Teams von CD Capital, werden für unser Führungsteam bei der Weiterentwicklung des Projekts von großem Nutzen sein. Paul ist seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2016 Direktor des Unternehmens, und sein Wissen und seine Führung wurden sehr geschätzt. In diesen wenigen kurzen Jahren haben seine Beiträge dazu beigetragen, das Unternehmen zu dem zu formen, was es heute ist, und im Namen des Vorstands und der Geschäftsleitung möchte ich Paul aufrichtig danken und ihm für seine zukünftigen Bemühungen alles Gute wünschen".

Frau Daniele ist die Gründerin und Chief Investment Officer der CD Capital Management Group,

seit 14 Jahren Fondsmanagerin einer Reihe von Private-Equity- und Bergbau-Fonds für

natürliche Ressourcen, die im Laufe der Jahre zu den wichtigsten frühen Investoren und

Unterstützern der Lundin-Unternehmensgruppe gehörten.

Frau Danieles umfangreicher Lebenslauf enthält über 25 Jahre Erfahrung mit Investitionen in natürliche Ressourcen, davon 10 Jahre bei Newmont Mining/Normandie Mining. Als

Senior Executive bei Newmont war Frau Daniele Teil des globalen Teams, das grenzüberschreitende

Fusionen und Übernahmen strukturierte, darunter die milliardenschwere Dreifachfusion zwischen

Franco-Nevada, Newmont und Normandy Mining zur Schaffung des größten Goldunternehmens der

Welt.

Unser Fazit:

Die Key Message aus dieser Neuvorstellung kann man schnell zusammenfassen:

Das erfahrene Management-Team um CEO Adam Lundin hat bisher großartige Arbeit geleistet und verfügt über eine unglaubliche Expertise in der Exploration und im Bergbaubetrieb.

Wir haben Sie Eingangs darauf hingewiesen das die frühere Projekte der Unternehmensgruppe Lundin rund 15,8 Milliarden US-Dollar generiert haben, hier der Beweis:

Quelle: Unternehmenspräsentation Filo Mining

Die Geschäftsführung von Filo Mining 47% hält der ausstehenden Aktien! Wohlwissend das hier die nächste außergewöhnliche Erfolgsgeschichte der Lundin Gruppe in den Startlöchern steht!

Trotz der enormen Ressourcen und des enormen Potentials ist Filo Mining (WKN: A2AQLS | ISIN: CA31730E1016) mit einer Marktkapitalisierung von rund 130 Mio. € noch spottbillig!

Wenn Sie an dieser außergewöhnliche Erfolgsgeschichte teilhaben wollen, sollten Sie sich zeitnah eine erste Position von Filo Mining ins Depot legen.

Filo Mining ist an der kanadischen Börse TSX-V unter dem Symbol FIL gelistet. In Deutschland ist das Unternehmen unter der ISIN: CA31730E1016 / WKN: A2AQLS handelbar.

