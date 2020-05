Europas Anleger greifen in der Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Neustart nach der Coronavirus-Pandemie zu Aktien. Die Lockerungen in immer mehr Ländern sowie stabile Zahlen bei den Neuinfektionen mit dem Krankheitserreger weckten die Risikofreude bei den Investoren. Der Dax legte am Montag 2,8 Prozent zu auf 10.758 Punkte, der EuroStoxx50...

Den vollständigen Artikel lesen ...