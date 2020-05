Das erste Quartal 2020 war eines der spannendsten Börsenquartale in der jüngeren Börsengeschichte. So hat Starinvestor Warren Buffett auf das Ende des Bullenmarktes im ersten Quartal reagiert.Die Börsen haben im ersten Quartal 2020 einen herben Absturz hinnehmen müssen. Eigentlich ein ideales Marktumfeld für Value Investoren wie Warren Buffett, um sich günstig mit neuen Aktien einzudecken. Tatsächlich hat sich der milliardenschwere Unternehmer in Sachen Aktienkauf im ersten Quartal aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...