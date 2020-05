++ Aktien erholen sich, da Powell bereit ist, die Geldpolitik weiter zu lockern ++ DE30 testet die obere Grenze der Handelsspanne ++ Daimler (DAI.DE) will die Produktion in der Fabrik in Alabama wieder aufnehmen ++Die weltweiten Aktienmärkte ignorieren die Spannungen zwischen den USA und China und steigen, nachdem Powell signalisiert hat, dass er nicht zögern werde, die Wirtschaft bei Bedarf weiter zu stützen. Es gibt eine Sache, wenn es um die europäische Erholungsrallye geht, die einige Leute vielleicht schon vergessen haben. In einigen Ländern wurden nach dem Zusammenbruch der Märkte im Februar und März Leerverkaufsverbote verhängt. Die Verbote in Belgien, Frankreich, Griechenland, Spanien und Österreich laufen heute aus, und es wurden die Entscheidungen getroffen, sie nicht zu verlängern. Die Händler sollten bedenken, dass dies den Verkaufsdruck verstärken könnte, sollte ein ungünstiges Ereignis eintreten. Handelsdeal zwischen EU und Großbritannien noch in weiter Ferne? Eine weitere ...

