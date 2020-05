Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Aves One AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) unter anderem durch den Ausbau des Asset-Bestands den Umsatz um über 50 Prozent gesteigert und den Jahresüberschuss vor Währungseffekten sogar mehr als verdoppelt. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBITDA überproportional auf 84,60 Mio. Euro (GJ 2018: 52,19 Mio. Euro) gestiegen und auch auf Nettoebene - bereinigt um Währungseffekte - sei eine signifikante Verbesserung auf 8,55 Mio. Euro (GJ 2018: 3,71 Mio. Euro) erzielt worden. Zwar werde sich die Corona-Krise deutlich auf den Welthandel und die Weltwirtschaft auswirken und damit auch Aves One beeinflussen, dennoch sei das Unternehmen laut GBC sehr gut für die Krise aufgestellt.

Konkret gehe das Analystenteam im Geschäftsjahr 2020 von einem Umsatzanstieg um 2,0 Prozent auf 119,15 Mio. Euro aus. Nach Analystenmeinung werde sich die Wachstumsgeschwindigkeit 2021 sukzessive auf 7,3 Prozent erhöhen, was dann einen Umsatz von 127,87 Mio. Euro zur Folge habe. Für 2022 erwarte das Analystenteam einen Zuwachs um 11,7 Prozent auf 142,80 Mio. Euro. Im Rahmen der Umsatzsteigerungen solle es zudem zu überproportionalen Ergebnisverbesserungen kommen. Demnach schätze GBC ein EBITDA von 86,44 Mio. Euro im Jahr 2020, 93,49 Mio. Euro im Jahr 2021 und 105,29 Mio. Euro 2022. Allerdings sei die Prognose größtenteils von der Corona-Krise abhängig und berge daher eine gewisse Unsicherheit. In der Folge ermitteln die Analysten auf Basis ihres DCF-Modells ein unverändertes Kursziel von 13,60 Euro und bestätigen das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.05.2020, 12:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.05.2020 um 09:35 Uhr fertiggestellt und am 18.05.2020 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/20821.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.