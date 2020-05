Die an der Wiener Börse notierte Ottakringer Getränke AG bekommt zwei neue Aufsichtsräte. Der Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner sowie Maria Zesch, Chief Commercial Officer B2B und Digitalisierung bei Magenta Telekom, sollen am 24. Juni bei der Hauptversammlung des Unternehmens in den Aufsichtsrat gewählt werden. Der Beschlussvorschlag wurde bereits gefasst, teilte Ottakringer am Montag mit. Damit ...

