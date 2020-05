Im Drama um den durch einen Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Konzern ist ein weiteres Kapitel hinzugekommen. Eigentlich sollte Heather Sonn bei Steinhoff aufräumen, doch nun hat die bisherige Aufsichtsratschefin ihren Rücktritt eingereicht. Grund sind finanzielle Verstrickungen. Das teilte Steinhoff am Montag per Ad-hoc-Meldung mit.Der genaue Hintergrund ist, wie gewohnt bei Steinhoff, etwas unübersichtlich. Vereinfacht: Sonn ist an Gamiro Ventures beteiligt. Das Unternehmen hat wiederum ...

