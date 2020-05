Es bahnte sich bereits am Ende der letzten Handelswoche an, dass wieder Schwung in die Edelmetalle kommen könnte. Vor allem Gold und Silber legten einen überaus robusten Wochenausklang hin und knüpfen nun auch zu Beginn der neuen Handelswoche nahtlos daran an. Damit stellt sich zwangsläufig die Frage, ob Gold und Silber vor neuen (massiven) Aufwärtsbewegungen stehen könnten… Während der jüngsten Konsolidierung hatten beide Edelmetalle schließlich ...

