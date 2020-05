Wer hätte in den Kursturbulenzen vor knapp zwei Monaten gedacht, dass es dem Nasdaq 100 bis Mitte Mai gelingen würde, wieder in die erweiterte Reichweite seiner Februar-Hochs (9.736 Punkte) vorzustoßen? Es dürften wohl nur ganz wenige wagemutige Akteure gewesen sein, die ein solches Comeback-Szenario vor Augen hatten, just in einer Phase, als der Nasdaq 100 Mitte März auf unter 7.000 Punkten abtauchte… ...

