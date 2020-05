Paris (www.fondscheck.de) - Die Erkenntnis, dass Unternehmen, die besonders gut in den Kriterien Umwelt, Soziales und Governance (ESG) bewertet werden, auch an der Börse outperformen, hat sich auch im vergangenen Jahr bestätigt, so Sonia Fasolo, SRI-Leiterin bei LFDE - La Financière de l'Echiquier.Seit zehn Jahren würden die Experten von La Financière de l'Echiquier den Zusammenhang zwischen ESG-Bewertung und Performance untersuchen und könnten nachweisen, dass sich Nachhaltigkeit positiv auswirke - und keinesfalls ein Nachteil sei, wie es manche Investoren glauben würden. ...

