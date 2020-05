Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag mit klaren Gewinnen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX stieg zuletzt um 2,00 Prozent auf 2.173,47 Punkte. Der ATX-Prime erhöhte sich um 1,96 Prozent auf 1.111,35 Einheiten. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich mit ausgeprägten Aufschlägen. Angetrieben hatten die heimische Börse positive Vorgaben aus Übersee. Sowohl in den USA als auch in ...

