Schon der Name klingt wie eine exotische Verheißung: Sansibar. Die Kurzdokumentation "Sansibar - Afrikas wilde Schönheit" von ZDF-Autor Axel Gomille wirft an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 21. Mai 2020, 19.15 Uhr, einen unterhaltsamen und informativen Blick auf die tropische Insel vor der Ostküste Afrikas, die durch üppige Korallenriffe, duftende Gewürzgärten und alte Paläste besticht.Die Region war immer ein Schmelztiegel der Kulturen. Arabische Kaufleute machten die Insel zu einem wichtigen Umschlagplatz für Waren, allen voran Gewürzen. Zahlreiche Gebäude im Stadtteil Stone Town erinnern an die einstige Blütezeit. Heute sind die Reichtümer der Natur eine der wichtigsten Einnahmequellen Sansibars, denn sie locken Touristen an. Einige Küstenabschnitte sind von ausgedehnten Korallenriffen gesäumt und bieten unzähligen bunten Meeresbewohnern eine Heimat. Einer der bemerkenswertesten Inselbewohner ist der Palmendieb, ein riesiger landlebender Krebs.