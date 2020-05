Jacob Stauder GmbH & Co. KG: KündigungsbekanntmachungDGAP-Ad-hoc: Jacob Stauder GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe Jacob Stauder GmbH & Co. KG: Kündigungsbekanntmachung18.05.2020 / 13:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.KÜNDIGUNGSBEKANNTMACHUNGEssen, den 18. Mai 2020, 14:00 UhrKündigung der 6,5 % Schuldverschreibungen 2015/2022 (WKN A161L0 / ISIN: DE000A161L08)Gemäß den Anleihebedingungen kündigt die Jacob Stauder GmbH & Co. KG hiermit vollständig die Schuldverschreibungen 2015 / 2022 mit der WKN A161L0 / ISIN: DE000A161L08 zum 7. Juni 2020. Die Schuldverschreibungen werden ganz zurückgezahlt. Der Gesamtnennbetrag der zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen betrug ursprünglich EUR 10.000.000,00.Die Schuldverschreibungen werden am Wahl-Rückzahlungstag, dem 8. Juni 2020, zu 102 % des Nennbetrages (Wahl-Rückzahlungsbetrag) zuzüglich der fälligen Zinsen zurückbezahlt. Die Verzinsung endet mit dem 7. Juni 2020 (einschließlich).Die Anleihegläubiger müssen hinsichtlich der Kündigung und Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2015/2022 nichts unternehmen. Die Schuldverschreibungen einschließlich der Zinsansprüche sind für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Eschborn, hinterlegt ist, bis alle Verpflichtungen der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. Somit erfolgt die Rückzahlung über die Clearstream Banking AG und die depotführenden Kreditinstitute.18.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Jacob Stauder GmbH & Co. KG Stauderstr. 88 45326 Essen Deutschland Telefon: 0201 3616-200 Fax: 0201 3616-238 Internet: www.stauder.de ISIN: DE000A161L08 WKN: A161L0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1049811Ende der Mitteilung DGAP News-Service1049811 18.05.2020 CET/CEST