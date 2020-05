exceet Group SCA: SonderausschüttungDGAP-Ad-hoc: exceet Group SCA / Schlagwort(e): Ausschüttungen/Ausschüttungen exceet Group SCA: Sonderausschüttung18.05.2020 / 14:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc-Mitteilungexceet Group SCA: SonderausschüttungGrevenmacher, 18. Mai 2020 - Die exceet Management S.à r.l. als Komplementärin der exceet Group SCA hat heute beschlossen, den Aktionären eine Sonderausschüttung in Höhe von EUR 1,75 je Aktie vorzuschlagen. Bezogen auf die 20.073.696 dividendenberechtigte Aktien beläuft sich die geplante Ausschüttungssumme auf EUR 35.128.968 die aus dem Bestand an Nettoliquidität innerhalb der exceet-Gruppe (EUR 49,3 Mio. per 31. März 2020) finanziert würde. Die Sonderausschüttung würde aus der Kapitaleinlagereserve (share premium account) der Gesellschaft ausgezahlt werden und wäre von der luxemburgischen Quellensteuer ausgenommen. Über die Sonderausschüttung soll im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2020 beschlossen werden.Für weitere Informationen:Pia Liniger Email: investor.relations@exceet.com exceet Group SCA 17, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Telefon +352 28 38 47 20ISIN: LU0472835155 - Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard), Frankfurt/MainÜber exceet exceet ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Technologieunternehmen in den Märkten Gesundheit und Software fokussiert.18.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: exceet Group SCA 17, rue de Flaxweiler 6776 Grevenmacher Luxemburg Telefon: +352 2838 4720 Fax: +352 2838 4729 E-Mail: info@exceet.com Internet: www.exceet.com ISIN: LU0472835155, LU0472839819 WKN: A0YF5P, A1BFHT Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1049861Ende der Mitteilung DGAP News-Service1049861 18.05.2020 CET/CEST