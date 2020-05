Ergebnisse Hauptversammlung



Dornbirn (pta022/18.05.2020/14:00) - Die ursprünglich auf 27. März 2020 anberaumte und aufgrund der globalen COVID-19 Pandemie vertagte außerordentliche Hauptversammlung der Zumtobel Group AG wurde heute, zum Schutz der Aktionäre und sonstigen Teilnehmer, als virtuelle Hauptversammlung ISd der COVID-19-Gesundheitsverordnung durchgeführt.



Auf der Tagesordnung standen die Neuwahlen in den Aufsichtsrat. Mit dieser Neuwahl verabschieden sich die beiden langjährigen Aufsichtsratsmitglieder Dipl.-Ing. Jürg Zumtobel (83 Jahre), zuvor Aufsichtsratsvorsitzender, sowie Dipl.-Ing. Fritz Zumtobel (80 Jahre). Beide hatten bereits im Februar entschieden, sich vorzeitig aus dem Aufsichtsrat zurückzuziehen und damit proaktiv die Weichen für eine Neubesetzung und Verjüngung des Aufsichtsrats der Zumtobel Group AG zu stellen.



Neu in den Aufsichtsrat berufen wurde Dr. Ing. Georg Pachta-Reyhofen, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des börsennotierten Fahrzeug- und Maschinenbaukonzerns MAN SE. Ebenfalls neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Professor Dr. Thorsten Staake, Vorsitzender des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und energieeffiziente Systeme an der Universität Bamberg. Die beiden neuen Aufsichtsratsmitglieder sind für vier Jahre bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 bestellt.



Mit den Veränderungen zum 18. Mai 2020 setzt sich der neue Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG weiterhin aus sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. Zur neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde Karin Zumtobel-Chammah berufen, den stellvertretenden Vorsitz hat Dr. Ing. Georg Pachta-Reyhofen inne.



Die Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.zumtobelgroup.com/de/hauptversammlung.htm



(Ende)



Aussender: Zumtobel Group AG Adresse: Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn Land: Österreich Ansprechpartner: Emanuel Hagspiel Tel.: +43 5572 509 1125 E-Mail: Emanuel.Hagspiel@zumtobelgroup.com Website: www.zumtobelgroup.com



ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1589803200373



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1589803200373





