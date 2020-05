Die TUI-Aktie (WKN: TUAG00) landet heute einen Befreiungsschlag mit +17,11% auf 3,44 Euro. Am Wochenende hatte der Reiseveranstalter gemeldet, dass die ersten eigenen Hotels in Deutschland in diesen Tagen wieder für Gäste öffnen. Die News verbessert nicht nur den Gemütszustand vieler TUI-Aktionäre, sie reflektiert auch die Besserung der fundamentalen Aussichten. Urlaub 2020 - alles andere als normal... Die vom Auswärtigen Amt am 17. März ausgesprochene weltweite Reisewarnung für "alle nicht notwendigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...