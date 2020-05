NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Positive Zwischenergebnisse einer Phase-I-Studie zu einem Coronavirus-Impfstoffkandidaten haben die Aktien des US-Biotechunternehmens Moderna Inc am Montag im vorbörslichen Handel rasant nach oben befördert. Zuletzt wurden die Papiere des Biotech-Unternehmens 36 Prozent höher bei 90,75 US-Dollar gehandelt. Moderna hatte mitgeteilt, dass sich der Impfstoffkandidat mRNA-1273 in einer Phase-1-Studie bislang als sicher und gut verträglich erwiesen habe und bei den Testkandidaten erste Anzeichen einer positiven Immunreaktion gezeigt habe./edh/mis

