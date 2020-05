Auf der heute abgehaltenen a.o. Hauptversammlung der Zumtobel Group standen die Neuwahlen in den Aufsichtsrat auf der Tagesordnung. Mit dieser Neuwahl verabschieden sich die beiden langjährigen Aufsichtsratsmitglieder Jürg Zumtobel (83 Jahre), zuvor Aufsichtsratsvorsitzender, sowie Fritz Zumtobel (80 Jahre). Neu in den Aufsichtsrat berufen wurden Georg Pachta-Reyhofen, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des börsennotierten Fahrzeug- und Maschinenbaukonzerns MAN SE sowie Thorsten Staake, Vorsitzender des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und energieeffiziente Systeme an der Universität Bamberg. Die beiden neuen Aufsichtsratsmitglieder sind für vier Jahre bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 bestellt. Mit den Veränderungen zum 18. Mai 2020 setzt ...

