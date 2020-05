Sommerzeit ist Urlaubszeit. Normalerweise tummeln sich im Hochsommer jede Menge reiselustiger Bürger am Frankfurt Flughafen, um in die Sommerferien zu fliegen. Doch in diesem Jahr scheint die Corona-Pandemie den Plänen einen Strich durch die Rechnung zu machen - oder doch nicht?Außenminister Heiko Maas (SPD) äußerte sich zuversichtlich, dass ein Sommerurlaub trotz der Pandemie zumindest in Europa möglich sein wird. "Wir wollen nach dem 15. Juni eigentlich keine weltweite Reisewarnung mehr haben. ...

