Nachrichten über Erfolge in der Impfstoffforschung befeuern zum Wochenauftakt die internationalen Börsen und lassen den Future auf den Dow Jones um mehr als 700 Punkte in die Höhe schnellen. Zuvor hatte Moderna über positive Entwicklungen in der Erprobung eines Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 berichtet. Anleger hoffen weltweit nun, dass die Rückkehr zur "Normalität" schneller als bislang befürchet einsetzt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

