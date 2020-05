Mit Aufschlägen ist der Dow Jones in die neue Handelswoche gestartet.Der Dow Jones kann zu Beginn des Handels am Montag um 1,58 Prozent auf 24.059,98 Punkte steigen.Gestützt wird die Stimmung zum einen von dem schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft in vielen Ländern. Zunehmend werden die strikten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nun wieder gelockert. Daneben setzen die Investoren nach Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell ihre Hoffnungen weiter auf die Notenbanken. ...

