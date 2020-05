Franklin Mining beginnt mit der Exploration der Kupfermine in ChileDGAP-News: Franklin Mining, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous Franklin Mining beginnt mit der Exploration der Kupfermine in Chile18.05.2020 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Carson City, Nevada--(Newsfile Corp. - Montag, 18. Mai 2020) - Franklin Mining Inc. (OTC Pink: FMNJ) hat mit Inversiones Mineras Scorpius Chile SpA, vertreten durch Francisco Coeymans Ossandón, ein "Joint Venture" abgeschlossen. Diese Vereinbarung umfasst die gemeinsamen Bemühungen zur Erkundung der chilenischen Kupfermine Los Totems, die von Ossandón und Inversiones Mineras Scorpius Chile SpA gehalten wird.Cannot view this image? Visit: https://orders.newsfilecorp.com/files/6923/56046_e8b84ce834aa7a53_001full.jpgChilenische Kupfermine Los TotemsTo view an enhanced version of this graphic, please visit: https://orders.newsfilecorp.com/files/6923/56046_e8b84ce834aa7a53_001full.jpgDieses Explorationsprojekt bietet eine einzigartige Gelegenheit, nach hochgradigen Kupfer- und Gold / Silber-Mineralisierungen zu suchen, die zu einem Zeitpunkt, zu dem ein neuer Kupferzyklus beginnt, für die U / G-Ausbeutung und / oder die flache Tagebau-Ausbeutung geeignet sind. Es wird erwartet, dass mehr als 22.000 Hektar Kupferminen in dieses Projekt einbezogen werden. Kleinere Ansprüche die sich im Umkreis des größeren Landpakets befinden, werden derzeit von "Pirquineros" abgebaut, wobei eine signifikante Oxid-Cu-Mineralisierung direkt an die Enami Laugungsanlagen in Copiapo geliefert wird. Diese Mineralisierungformen sind weit verbreitet und zeichnen zusammen mit der geologischen Kartierung ein klares Bild des Potenzials um eine ähnliche Mineralisierung aufzunehmen.Cannot view this image? Visit: https://orders.newsfilecorp.com/files/6923/56046_e8b84ce834aa7a53_002.jpgZielmodellTo view an enhanced version of this graphic, please visit: https://orders.newsfilecorp.com/files/6923/56046_e8b84ce834aa7a53_002full.jpgWilliam Petty, Hauptgeschäftsführer von Franklin Mining, befindet sich derzeit in Verhandlungen mit David Moore, einem weltbekannten Geologen und Eigentümer von MDP Trading mit über drei Jahrzehnten Erfahrung, für die Dauer dieses Projekts. Herr Moore stammt aus Australien und lebt derzeit in Laos. Er wird Herr Petty und Herr Ossandón bei der Erleichterung dieses Vorhabens unterstützen.Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.FranklinMining.com unter www.mdptrading.com der Telefonnummer +1 830-331-0031, E-Mail: FranklinMining.CEO@gmail.com oder folgen Sie uns auf Twitter: @FMNJ1864Corporate LogoTo view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/56046Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/56046 News Source: Newsfile18.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Franklin Mining, Inc.Vereinigte Staaten von Amerika ISIN: US3538792082 EQS News ID: 1049979Ende der Mitteilung DGAP News-Service1049979 18.05.2020