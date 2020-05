Karin Zumtobel-Chammah ist am Montag zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden des börsenotierten Vorarlberger Leuchtenherstellers Zumtobel bestellt worden. Sie folgt ihrem Vater Jürg (83) nach, der ebenso wie dessen Bruder Fritz (80) aus dem Gremium ausschied. Neu in den Aufsichtsrat aufgenommen wurden Georg Pachta-Reyhofen und Thorsten Staake, wie das Unternehmen am Montag informierte.Zumtobel-Chammah ...

