Bisher hatte das US-Unternehmen 39 € je Qiagen-Aktie geboten. Nun gerät man aber möglicherweise unter Zugzwang. Qiagen scheint nämlich mit dem neuen Covid-19-Schnelltest einen wahren Dukatenesel im Produktportfolio zu haben. Das spiegelt sich in den Q1-Zahlen aber nur ansatzweise wider. Dennoch konnte der Gewinn um 35 % auf knapp 40 Mio. € gesteigert werden.



Im zweiten Quartal dürfte das neue Corona-Testkit dann aber seine volle Schubkraft entfalten. Der Aktienkurs ist auf ein 19-Jahreshoch gestiegen. Thermo Fisher wird sein Gebot also wahrscheinlich nachbessern müssen.



