Die Aktie von GR Silver Mining gehört zu den Highflyern der vergangenen Wochen, sie konnte sich mehr als verdreifachen. Die laufende Finanzierung ist laut Marcio Fonseca überzeichnet. Zudem gab der CEO im Video-Interview einen Ausblick zu den Arbeiten auf den beiden Gold-Silber-Projekten des Unternehmens.

Finanzierung voll gezeichnet!

Mining-Milliardär Eric Sprott hat in den vergangenen Wochen bei einigen Silberunternehmen Investments getätigt und so die Scheinwerfer des Marktes auf diese Nische im Rohstoffmarkt gerichtet. Bei GR Silver Mining (0,39 CAD | 0,30 Euro; CA36258E1025) ist Sprott zwar noch nicht involviert, dafür nutzen andere institutionelle Investoren die aktuelle Kapitalerhöhung zum Einstieg. CEO Marcio Fonseca hat im jüngsten Video-Chat mit Soar Financial Partners bereits bestätigt, dass die Kapitalmaßnahme voll gezeichnet wurde. Somit werden im Rahmen dieses Boguht Deals 8,1 Mio. CAD eingenommen (mehr hier). Laut dem Geologen waren Anleger aus Nordamerika und Europa mit dabei. Und auch Großaktionär First Majestic Silver zieht mit. Insofern geht es jetzt nur noch um "Paperwork", um die Finanzierung abzuschließen.

Zwei neue Ressourcenschätzungen in Arbeit

Fonseca äußerte sich auch zu dem jüngst erworbenen Plomosas-Projekt. Hier konnte das Unternehmen im Wochentakt ...

