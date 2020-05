Mainz (ots) -Dienstag, 19.Mai 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service TäglichModeration: Ingo NommsenWie die Krise vor allem Frauen trifft - Besonders belastet?Ausgefallene Sportgeräte für zu Hause - Sport-Gadgets im CheckRhabarberkuchen mit Süßkartoffel - Rezept von Chefkoch Armin RoßmeierGast: Abdelkarim, Komiker und ModeratorDienstag, 19.Mai 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldDrei Monate nach Anschlag von Hanau - Wie geht es den Angehörigen?Expedition Deutschland: Werder - Ein bewegtes Leben"Kleine Fluchten" - Im Dschungel-GartenDienstag, 19.Mai 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbHarry und Meghan feiern Hochzeitstag - Das Paar ist zwei JahreverheiratetFitnesstipps von Promis - Schwarzenegger und Co. zeigen ÜbungenDienstag, 19.Mai 2020, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtUrlaub mit Mundschutz? - Wohin die Reise gehtSachsen ist eines der ersten Bundesländer, in dem Hotels undRestaurants nach einer zweimonatigen Corona-Zwangspause wiedergeöffnet sind. Allerdings startet der Tourismus verhalten: DenFerienregionen fehlen die Gäste aus dem Ausland - und Busreisen inDeutschland sind noch verboten.Die Tourismusbranche in vielen Urlaubsorten, auch an der Ostsee inMecklenburg-Vorpommern, hofft auf einen starken Sommer, weil dieDeutschen in diesem Jahr wohl verstärkt Urlaub im eigenen Land machenwerden. Doch die strikten Corona-Regeln erschweren es den Gastwirten.Das ZDF-Magazin "Frontal 21" war in Mecklenburg-Vorpommern auf derInsel Usedom, in Dresden und in der sächsischen Schweiz unterwegs.Corona auf Schlachthöfen - Fleischfabriken als VirenschleudernBundesweit entwickeln sich Schlachthöfe zu Corona-Hotspots. Dafürverantwortlich gemacht werden vor allem die prekären Arbeits- undUnterbringungsbedingungen der vielen ausländischen Beschäftigten inder Fleischindustrie.Die Arbeiter stammen zum größten Teil aus Osteuropa und sind häufigmit Werksverträgen über Subunternehmer beschäftigt. Sie werden oftauf viel zu engem Wohnraum mit anderen untergebracht und inKleinbussen zur Arbeit gefahren. Die jetzt geltenden Abstandsregelnsind so nur schwer einzuhalten. Auch in den Fleischbetrieben arbeitensie meist zu nah beieinander.Gewerkschafter kritisieren außerdem seit Jahren die zu langenArbeitszeiten und Verstöße gegen den Arbeitsschutz in der Branche.Bei einer Kontrollaktion der Behörden in Nordrhein-Westfalen imHerbst 2019 wurde ermittelt: In 85 Prozent der Schlachthöfe gibt es"eine hohe Anzahl teils gravierender Arbeitsschutzmängel"."Frontal 21" über anhaltende Missstände in der Fleischindustrie,gegen die bislang weder die Bundesregierung noch zuständigeLandesbehörden vorgegangen sind.Zu wenig Regen - Wie Deutschlands Wälder sterbenDie ersten drei Monate dieses Jahres waren laut DeutschemWetterdienst in Europa das wärmste erste Quartal seit 100 Jahren.Zudem hat es im März und April deutlich weniger geregnet als sonst zudieser Jahreszeit. Und ob es im Mai ausreichend regnet, muss sicherst noch zeigen. Ein zu warmer Winter und ein zu trockenes Frühjahrfolgen auf die zu warmen und zu trockenen Jahre 2018 und 2019. DieFolgen des Klimawandels sind unübersehbar."Frontal 21" berichtet, wie der deutsche Wald zunehmend austrocknet.Mit Judenstern gegen Corona-Maßnahmen - Rechtsextreme kapernHygiene-DemosAuch am vergangenen Wochenende trugen Demonstranten wiederJudensterne. Impfgegner inszenieren sich so als Opfer einervermeintlichen Diktatur, die alle Bürger und Bürgerinnen zwangsimpfenwill."Frontal 21" zeigt, wie Rechtsextremisten von den Corona-Protestenprofitieren und gute Geschäfte mit bedruckten T-Shirts machen, diedie Opfer des Nationalsozialismus verhöhnen. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4600314