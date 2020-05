Jungfraubahn Holding AG: GV der Jungfraubahn Holding AG ohne physische Präsenz der Aktio-närinnen und Aktionäre abgehaltenEQS Group-Ad-hoc: Jungfraubahn Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Sonstiges Jungfraubahn Holding AG: GV der Jungfraubahn Holding AG ohne physische Präsenz der Aktio-närinnen und Aktionäre abgehalten18.05.2020 / 17:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.GV der Jungfraubahn Holding AG ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abgehaltenDie Jungfraubahn Holding AG hat ihre diesjährige Generalversammlung (GV) am Montag, 18. Mai 2020, ohne die physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten. Sie fand in den Räumlichkeiten der Direktion der Jungfraubahnen in Interlaken statt.Die GV der Jungfraubahn Holding AG wurde gemäss der COVID-19-Verordnung 2 und unter Berücksichtigung des Versammlungsverbots durchgeführt. Somit fand sie gänzlich unter Ausschluss der physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Mittels persönlicher Einladung und statutengemässer Publikation waren die Aktionärinnen und Aktionäre vorgängig über die Form der Generalversammlung und das Vorgehen zur Stimmabgabe informiert worden.Beschlüsse der Generalversammlung der Jungfraubahn Holding AG:Traktandum 1 - GeschäftsberichtLagebericht und Jahresrechnung 2019 sowie die Konzernrechnung 2019 werden genehmigt.Traktandum 2 - Verwendung des Bilanzgewinnes und DividendenbeschlussVerzicht auf Ausschüttung einer Dividende und Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 91'211'158 auf neue Rechnung.Traktandum 3 - Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der GeschäftsleitungDem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.Traktandum 4 - Wahlen Verwaltungsrat (Präsident / Mitglieder)a) PräsidentProf. Dr. Thomas Bieger wird als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.b) MitgliederPeter Baumann, Nils Graf, Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler, Heinz Karrer, Hanspeter Rüfenacht und Ueli Winzenried werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt.Traktandum 5 - Wahlen VergütungsausschussPeter Baumann, Prof. Dr. Thomas Bieger und Hanspeter Rüfenacht werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss gewählt.Traktandum 6 - Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungena) VerwaltungsratFür die Entschädigung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträge für Sozialversicherungen) von maximal CHF 820'000 bewilligt.b) GeschäftsleitungFür die Entschädigung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträge für Sozialversicherungen) von maximal CHF 3'000'000 bewilligt.Traktandum 7 - Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertretera) unabhängiger StimmrechtsvertreterNotar Adrian Glatthard wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2021 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.b) stellvertretender unabhängiger StimmrechtsvertreterNotar Melchior Schläppi wird als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, falls Notar Adrian Glatthard für die Vorbereitung und Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2021 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.Traktandum 8 - Wahl RevisionsstelleWahl der BDO AG, Bern als Revisionsstelle für ein Jahr.Abgestimmt haben insgesamt 4818 Aktionärinnen und Aktionäre. Es waren 69,4% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrates dankt der Präsident für das Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe.Link: https://www.jungfrau.ch/de-ch/unternehmen/investoren/jungfraubahn-holding-ag/adhoc-meldungen/Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=WUMVSSIMJE Dokumenttitel: PDF adhoc-Meldung Jungfraubahn Holding AGEnde der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Jungfraubahn Holding AG Harderstrasse 14 3800 Interlaken Schweiz Telefon: +41 33 828 71 11 Fax: +41 33 828 72 64 E-Mail: info@jungfrau.ch Internet: www.jungfrau.ch ISIN: CH0017875789 Valorennummer: A0CACJ Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1050069Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1050069 18.05.2020 CET/CEST