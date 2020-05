Mladá Boleslav (ots) - - SKODA Motorsport eChallenge begeisterte beim Auftakt 3.900 Gamer und wird mit der virtuellen Rallye Australien (20. bis 24. Mai 2020) fortgesetzt- Berichterstattung in den sozialen Medien erreichte im Zeitraum vom 20. bis 30. April weltweit mehr als 2,5 Millionen SKODA Motorsport Fans- Highlight-Video mit den Höhepunkten der ersten Runde der SKODA Motorsport eChallenge wurde von rund zwei Millionen Rallye-Fans gesehen- Motorsportfans können sich hinter dem Lenkrad eines virtuellen SKODA FABIA Rally2 evo mit Rallye-Profis messen- Plattform für diesen Wettbewerb ist erneut das Codemasters®-Videospiel DiRT Rally 2.0TMNach der erfolgreichen und spannenden Premiere findet die SKODA Motorsport eChallenge mit der virtuellen Rallye Australien (20. bis 24. Mai 2020) ihre Fortsetzung. Unter dem Hashtag beatSKODAACES messen sich im Internet weltweit Fans miteinander und treten hinter dem Lenkrad eines virtuellen SKODA FABIA Rally2 evo auch gegen Rallye-Profis an.Die SKODA Motorsport eChallenge war vom Start weg ein voller Erfolg. Rund 3.900 Gamer, darunter der Schwede Pontus Tidemand, FIA WRC2-Champion von 2017, der amtierende ERC1-Rallye-Europameister Chris Ingram aus Großbritannien, der slowakische Champion Martin Koci, der schwedische Nachwuchsstar Oliver Solberg sowie der SKODA Botschafter für E-Games, der Tscheche Petr Semerád, fuhren virtuell gegeneinander. Zwar blieben die Rallye-Profis gegen die e-Sport-Spezialisten aus aller Welt (noch) ohne Siegchance, jede Menge Spaß hatten sie aber dennoch. Zahlreiche Teilnehmer kamen aus Frankreich, der Tschechischen Republik, Spanien und Italien. Auch Gamer aus den USA waren mit von der Partie. Die Berichterstattung in den sozialen Medien erreichte im Zeitraum vom 20. bis 30. April weltweit mehr als 2,5 Millionen SKODA Motorsport Fans.Nun geht die SKODA Motorsport eChallenge mit der virtuellen Rallye Australien (20. bis 24. Mai 2020) in ihre nächste Runde. Der schwedische Youngster Oliver Solberg hatte beim Auftakt Pech: Probleme mit der Internetverbindung warfen ihn aus dem Wettbewerb. Auf den Wertungsprüfungen beeindruckte er jedoch mit guten Zeiten, sein Ehrgeiz ist geweckt. Der polnische Rallye-Meister Mikolaj Marczyk war beim ersten Lauf mit von der Partie, wurde auf Anhieb Zehnter und bereitet sich nun auch auf die virtuelle Rallye Australien vor. Sébastien Bedoret, der in der Belgischen Rallye-Meisterschaft 2019 Dritter wurde, wird ebenso die digitale Herausforderung annehmen.Die Online-Veranstaltung steht fünf Tage lang wieder allen weltweit registrierten DiRT-Gamern offen (Link: https://dirtrally2.com/clubs/club/295041, club name: SKODA ECHALLENGE). Als Plattform für den Wettbewerb dient erneut die beliebte Rallye-Simulation DiRT Rally 2.0. Das Videospiel wurde von Codemasters® für die Spielkonsolen PlayStation®4 und Xbox One® sowie als Computerspiel für Microsoft Windows® entwickelt und produziert.Tipps für das richtige SetupWie bei einem realen Meisterschaftslauf geben die SKODA Motorsport Ingenieure den Teilnehmern bei Bedarf unter dem Link https://bit.ly/366RTcI (http://bit.ly/366RTcI) Ratschläge zur Fahrwerksabstimmung ihres virtuellen SKODA FABIA Rally2 evo, wodurch sie sich aufwändige Internet-Testfahrten sparen können. DiRT Rally 2.0 ist eine realistische Simulation: Die vorgeschlagenen Einstellungen, beispielsweise für das Fahrwerk, ähneln denen aus dem realen Rallye-Sport, auch wenn es Unterschiede im Detail gibt. Darüber hinaus können die Fans natürlich auch ihre individuellen Einstellungen wählen.Unter dem Hashtag beatSKODAACES wird in den Social Media-Kanälen von SKODA Motorsport regelmäßig über die SKODA Motorsport eChallenge berichtet. Außerdem fasst ein Highlight-Video nach der Veranstaltung die Höhepunkte des Wettbewerbs zusammen.Der Kalender der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2020 (Stand: 18. Mai 2020)Veranstaltung, DatumRallye Monte Carlo, 23.01.-26.01.2020Rallye Schweden, 13.02.-16.02.2020Rallye Mexiko, 12.03.-15.03.2020(Rallye Argentinien, 23.04.-26.04.2020*)(Rallye Portugal, 21.05.-24.05.2020 abgesagt)(Rallye Italien, 04.06.-07.06.2020*)(Rallye Kenia, 16.07.-19.07.2020 abgesagt)Rallye Finnland, 06.08.-09.08.2020Rallye Neuseeland, 03.09.-06.09.2020Rallye Türkei, 24.09.-27.09.2020Rallye Deutschland, 15.10.-18.10.2020Rallye Großbritannien, 29.10.-01.11.2020Rallye Japan, 19.11.-22.11.2020*Veranstaltungen aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus verschobenPressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deChristof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4600373