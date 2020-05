Der Sommer steht auch in Deutschland vor der Tür und die meisten Deutschen stehen vor einem weiteren großen Fragezeichen: Wie wird es 2020 mit dem Urlaub aussehen? Nachdem viele Menschen sich dank des andauernden Ausnahmezustandes aufgrund der Covid-19-Pandemie bereits von ihren Urlaubsplänen verabschieden konnten, besteht nun eventuell doch noch Hoffnung, dass im Sommer zumindest Reisen und Urlaub in der Umgebung wieder möglich sein könnten.Zumindest öffnen die ersten Hotels in Deutschland wieder ihre Türen für Gäste. Auch die von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie stark gezeichnete Gastronomie, die in der Krise zu kreativen Höchstformen aufgelaufen und viele alternative Liefermöglichkeiten entwickelt hat, wagt es, neue Hoffnung zu schöpfen. Restaurants und auch Kulturbetriebe starten mit neuen Sicherheitsmaßnahmen wieder ihre Betriebe, darunter sogar die ersten Freizeitbäder. Auch hoffnungsvolle Aussichten auf weitere Grenzöffnungen innerhalb der EU scheinen nicht abwegig, zumal sich die Europäische Union in einem Reglungsentwurf die Option offen hält, verschiedene Beschränkungen abzuschaffen, sobald die regionale Infektionsdichte dies zulässt.

