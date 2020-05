Der DAX hat den unteren Bereich des Seitwärtstrends getestet und punktgenau da drehte er wieder nach oben. Da der Weg bis an die obere Seitwärtstrendlinie frei ist, wird er die jetzt testen. An der wird sich dann der weitere Trend entscheiden. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme ...

