Halle (ots) - Die weltweite Reisewarnung wird bald Geschichte sein. Eine Verlängerung über den Juni hinaus lässt sich nicht mehr begründen. Die Tourismusindustrie atmet auf, die Fluggesellschaften können wieder starten. Es ist beim Reisen wie in vielen anderen Bereichen auch - die Bekämpfung des Coronavirus in Deutschland hat eine neue Phase erreicht: Der Staat zieht sich wieder aus der alles dominierenden Rolle zurück, er setzt nur noch die Leitplanken. Er erlaubt nun wieder Restaurantbesuche, verlangt aber freie Tische und Namenslisten für die Gäste. Kann man trotzdem Spaß und einen schönen Abend beim Lieblingsitaliener haben? Die Deutschen tasten sich gerade an die Antwort heran.



