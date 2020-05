Essen (ots) - Wenn in den benachbarten Niederlanden vermehrt Crystal Meth erzeugt wird, ist das für Nordrhein-Westfalen sehr bedenklich. Was die Zollfahnder abgreifen, dürfte nur die Spitze des Eisberges sein. Nach ihren Erkenntnissen ist NRW bislang lediglich Transitland. Auf dem hiesigen Konsummarkt rangiert Crystal Meth - Gott sei dank - unter "ferner liefen", wenngleich auch das Landeskriminalamt auf Nachfrage von offenbar steigenden Zahlen berichtet. Was entwickelt sich da?



In Sachsen und Bayern hat man über Jahre sehr bittere Erfahrungen damit gemacht, dass Crystal Meth im Nachbarland Tschechien gebraut wurde. Die Droge ist besonders tückisch. Junge Leute ruinierten sich in Scharen Gesundheit, Sozialleben und Perspektiven. NRW sollte gewarnt sein und sehr frühzeitig gegensteuern.



Mit der Polizei in den Niederlanden arbeitet man auf vielen Feldern schon lange erfolgreich und kollegial zusammen. Mit dem Kampf gegen Crystal Meth tut sich womöglich eine neue besondere Herausforderung auf.



