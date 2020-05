Berlin (ots) - Es war zu erwarten. Zwei Spandauer Grundschulen mussten jetzt reagieren, weil dort jeweils ein Pädagoge positiv auf Corona getestet wurde. Der neue Alltag mit Corona bedeutet, dass das fragile Schulkonstrukt mit komplexen Stundenplänen und reduziertem Unterricht jederzeit zusammenbrechen kann. Es ist eben noch nicht vorbei.Umso wichtiger, dass die Schulleitungen sofort wissen, wie sie sich in einem Coronafall verhalten müssen. Sie brauchen eine Art Checkliste - so wie man das im Flugverkehr für den Fall einer Evakuierung kennt.Und die Gesundheitsämter aller Bezirke müssen transparent machen, wie sie sich in welcher Situation verhalten. Damit auch Eltern verstehen, weshalb in einem Moment die Schule trotz Coronafall offen bleibt, die Nachbarschule mit Coronafall aber vorläufig geschlossen wird.Die Zeit, in der Schul- und Kitaschließungen überraschend kamen, ist vorbei. Jetzt muss endlich geplant werden, statt weiter auf Sicht zu fahren.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53614/4600401