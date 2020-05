ROM (dpa-AFX) - Telecom Italia will einen Minderheitsanteil seiner Mobilfunkturm-Sparte Inwit verkaufen. Es werde darüber exklusiv mit einem Konsortium unter der Leitung von Ardian Infrastructure mit Beteiligung von Canson Capital Partners verhandelt, teilte der italienische Telefonkonzern am Montagabend in Rom mit. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge geht es um einen Anteil von 16 Prozent, der einen aktuellen Marktwert von etwa 1,5 Milliarden Euro habe. Ein Verkauf könnte den Schuldenberg von knapp 22 Milliarden Euro abbauen helfen.



Im ersten Quartal war es für den Konzern operativ nicht so gut gelaufen. Der Umsatz sank auch wegen der Corona-Krise um 6,6 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 3,7 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel um 7,5 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro./he/ck

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken