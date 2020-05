NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag ihre Verluste im Handelsverlauf kräftig ausgeweitet. Händler verwiesen vor allem auf die Gewinne an den Aktienmärkten. Nach positiven Nachrichten zu einem Impfstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 herrschte dort nahezu eine euphorische Stimmung. Auch die anziehenden Ölpreise unterstützten die Zuversicht der Anleger.



Zweijährige Anleihen büßten 2/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte ein und rentierten mit 0,181 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 10/32 Punkte auf 100 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,373 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen verloren 28/32 Punkte auf 98 29/32 Punkte und rentierten mit 0,736 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren gaben um 2 26/32 Punkte auf 95 7/32 Punkte nach. Ihr Rendite stieg auf 1,444 Prozent./ck/he

