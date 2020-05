Dies berichteten mehrere Medien am Montagabend. Am Mittwoch berät der AUA-Aufsichtsrat die weitere Vorgehensweise. Die Prüfer haben ein Gutachten erstellt, ob Österreichs größte Fluglinie wirtschaftlich überlebensfähig ist oder ob die Insolvenz droht. Am Montagnachmittag präsentierten die AUA-Manager den Wirtschaftsprüfern den Business-Plan für den Neustart. Das PwC-Gutachten wird kommenden Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...