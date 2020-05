Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Martinsried/München (pta031/18.05.2020/22:00) - Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard) wird an folgenden Wissenschafts- und Investoren-Konferenzen teilnehmen. Alle aufgeführten Konferenzen werden aufgrund der COVID-19-Pandemie virtuell durchgeführt.



ASCO 2020 Virtual Annual Meeting Datum: 29. Mai - 2. Juni 2020 Website: https://meetings.asco.org/am/virtual-welcome



BIO International Convention Digital Datum: 8. - 12. Juni 2020 Website: https://www.bio.org/events/bio-digital



Citi 9th European Healthcare Virtual Conference Datum: 16. - 17. Juni 2020 Website: http://citiglobalevents.com/european-healthcare/event-summary



AACR Virtual Annual Meeting II 2020 Datum: 22. - 26. Juni 2020 Teilnahme: E-Poster Präsentation am 22. Juni von 9:00 - 18:00 (Ortszeit; EDT) Link zum Abstract: https://bit.ly/3g3Q44H Poster # 3231: "The chimeric co-stimulatory receptor PD1-41BB enhances the function of T cell receptor (TCR)-modified T cells targeting solid tumors" Website: https://www.aacr.org/meeting/aacr-annual-meeting-2020/aacr-virtual-annual-meetin g-ii/



Die Medigene AG (FWB: MDG1, ISIN DE000A1X3W00, Prime Standard) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.



Kontakt Medigene AG Dr. Gary Waanders, Claudia Burmester, Dr. Anna Niedl Tel.: +49 89 2000 3333 01 E-Mail: investor@medigene.com Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com), wir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen.



Aussender: Medigene AG Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg/Martinsried Land: Deutschland Ansprechpartner: Medigene PR/IR Tel.: +49 - 89 - 20 00 33 - 33 01 E-Mail: investor@medigene.com Website: www.medigene.de



