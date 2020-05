FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den kräftigen Kursgewinnen im regulären Geschäft ging es im nachbörslichen Handel am Montag noch etwas weiter nach oben. Ein Händler berichtete von lebhaften Umsätzen.

Die Aktie von Thyssenkrupp zeigte sich nachbörslich jedoch kaum verändert, nachdem das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung am Abend mitgeteilt hatte, man prüfe für das Stahlgeschäft neben der bereits vereinbarten Strategie auch mögliche Konsolidierungsoptionen. Die Thyssen-Aktie hatte allerdings im regulären Handel schon ein Plus von 12,5 Prozent verbucht, nachdem am Morgen das Handelsblatt unter Berufung auf Unternehmens- und Branchenkreise über die Pläne für das Stahlgeschäft berichtet hatte.

Hornbach Baumarkt wurden rund 3 Prozent fester gestellt. Der Betreiber der gleichnamigen Baumarktkette hat in seinem ersten Geschäftsquartal von der Corona-Krise profitiert und rechnet mit einem Quartals-Umsatz und -EBIT deutlich über den Vorjahreswerten. Für das übrige Geschäftsjahr wird das Unternehmen zwar vorsichtiger, allerdings sind pessimistische Ausblicke wegen der Corona-Pandemie derzeit an der Tagesordnung und dürften kaum noch überraschen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 11.090 11.059 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 18, 2020 16:43 ET (20:43 GMT)

