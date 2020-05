Freiburg (ots) - Es ist keine zwei Wochen her, da galt der Besuch eines Spielplatzes als zu gefährlich - und nun sollen bald alle in den Urlaub fahren? Manche Bürger kommen da nicht mehr mit. Derselbe Markus Söder, der als erster alle Bürger zum Herunterfahren der persönlichen Mobilität aufrief, bringt nun eine Wegfahrprämie für den Inlandsurlaub ins Spiel. Dabei ist das Virus noch da. Außenminister Heiko Maas, der wegen Corona unlängst eine Viertelmillion Deutsche aus dem Ausland zurückholen musste, versucht alles, damit Ferien am Mittelmeer möglich werden. Es ist offenkundig, dass sich die Regierenden vor etwas anderem mehr fürchten als vor dem Virus: Dass viele normale Leute von Corona die Schnauze voll haben; dass sich ihre Wut über die kaum erträgliche Unsicherheit des Lebens in der Krise gegen die Regierenden wendet. http://www.mehr.bz/khs140p



