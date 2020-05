Am Montag hat der DAX schwungvoll einen umwerfenden Wochenauftakt hingelegt. Zusätzlich zur eigenen Stärke trieb eine sehr dynamische Wall Street den deutschen Leitindex durch die runde Marke von 11.000 Punkten. Mit einem Plus vom 5,67 Prozent bei einem Stand von 11.058,87 Punkten beendete der Index den Xetra-Handel. Die Verluste der Vorwoche wurden komplett wett gemacht. DAX schwungvoll in die neue Woche Einen Auftakt nach Maß bescherte der deutsche Leitindex den Anlegern. Besser als befürchtet ...

