FRANKFURT (dpa-AFX) - Wachwechsel bei der Deutschen Börse: Zum letzten Mal leitet Joachim Faber an diesem Dienstag (10.00 Uhr) die Hauptversammlung des Dax-Konzerns . Der seit Mitte 2012 amtierende Aufsichtsratschef räumt mit Ablauf der Veranstaltung seinen Posten. Nachfolger des 70-Jährigen an der Spitze des Kontrollgremiums soll der langjährige IBM-Manager Martin Jetter werden.



"Wir haben viel erreicht", bilanzierte Faber in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" Ende vergangener Woche. "Aber es ist bisher nicht gelungen, die Börse so zu positionieren, dass sie im Konzert mit den Großen auf Dauer mithalten kann."



In der vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung, die wegen der Corona-Pandemie erstmals komplett als Online-Veranstaltung ausgerichtet wird, mahnte Faber: "Wir müssen weiterhin jede Chance ergreifen, profitables Wachstum zu generieren."



Zuletzt hatte die Deutsche Börse eher kleinere Zukäufe getätigt. Der letzte größere Fusionsversuch platzte im Frühjahr 2017: Auch im dritten Anlauf wurde aus einem Zusammenschluss des Frankfurter Marktbetreibers mit der Londoner Börse LSE nichts.



Der seit Anfang 2018 amtierende Konzernchef Theodor Weimer kündigte an, dass Zukäufe in der Strategie für die nächsten Jahre "eine wichtige Rolle spielen" werden. Der Manager sucht nach früheren Angaben unter anderem nach Verstärkung im Devisenhandel./ben/DP/stw

