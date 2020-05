Der Anbieter einer softwarebasierten "Data Engine" der nächsten Generation will nun zeitnah das glatte Börsenparkett betreten. Ein IPO in solch wilden Zeiten ist durchaus beachtlich. Wir können vor diesem Börsengang vorerst allerdings nur warnen. Nicht weil wir das Unternehmen desaströs finden, sondern weil Exasol unverschämt teuer an den Markt kommen soll. Wäre Exasol ein gewaltiger Profiteur der ...

