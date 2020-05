The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.05.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 4W0 XFRA AU0000017535 TEMPUS RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA ERR XFRA CA29787F1045 ETRUSCUS RESOURCES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA EXL XFRA DE000A0LR9G9 EXASOL AG NA O.N. EQ00 EQU EUR N

CA LEHJ XFRA DE000A288805 LEHNER INVESTMENT AG JGE EQ00 EQU EUR Y

CA 8CYA XFRA FR0013505583 CYBERGUN SA EO 3,80 EQ00 EQU EUR Y

CA ACCA XFRA US03940R1077 ARCH RES. INC.CL.A DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA PUMA XFRA US74589A1016 PUMA SE UNSP.ADR 1/10 EQ00 EQU EUR N

CA BPC2 XFRA US8870801094 TIMBER PHARMACEUT. INC. EQ00 EQU EUR N

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken