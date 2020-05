The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA135087L286 CANADA 20/22 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0536892620 FIRMENICH I. 20/23 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1VXUC8 VW 20/22.02.21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A289CV1 SENIVITA SOC. NRI 20/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ARW8 DZ BANK CLN E.9927 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ARX6 DZ BANK CLN E.9928 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ARY4 DZ BANK CLN E.9929 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0AJ7 DZ BANK IS.A1376 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0AN9 DZ BANK IS.A1380 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4ZN7 LB.HESS.THR. IHS 20/35 BD02 BON EUR NCA XFRA PL0000112728 POLEN 20/25 BD02 BON PLN NCA XFRA US03765KAA25 APHRIA 19/24 CV 144A BD02 BON USD NCA XFRA US06051GJC42 BK AMERICA 20/24 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US26441CBH79 DUKE ENERGY 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US37045XCW48 GM FINANCIAL 20/23 BD02 BON USD NCA XFRA USU9029YAD23 UBER TECHNO. 20/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2114851327 ELI.FIN.DUO 20/38 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2177006983 RECK.B.T.S. 20/32 REGS BD02 BON GBP NCA XFRA XS2177013765 RECK.B.T.S. 20/30 REGS BD02 BON EUR NCA DPWK XFRA XS2177122541 DEUTSCHE POST MTN.20/26 BD02 BON EUR NCA DPWL XFRA XS2177122624 DEUTSCHE POST MTN.20/29 BD02 BON EUR NCA DPWM XFRA XS2177122897 DEUTSCHE POST MTN.20/32 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2177476947 BOXER P.COMP 20/25 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS2178043530 BK IRELAND 20/UND. FLR BD02 BON EUR N