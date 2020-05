FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTS01 XFRA US86722A1034 SUNCOKE ENERGY INC. DL-01 0.055 EURWS7A XFRA BMG1118Y1214 BINHAI INVESTM.CO. HD-,10 0.004 EUR5H6 XFRA CNE100001SB3 HARBIN BANK CO. H YC 1 0.013 EURSPU XFRA US8330341012 SNAP-ON INC. DL 1 0.999 EURAWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25 0.407 EURRGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM. DL-,01 0.647 EUR5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.009 EURHNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.102 EURMCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.340 EURMSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.472 EURLFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.444 EURLTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.176 EUR7M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.462 EURGRA XFRA US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) 0.277 EURDC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.407 EURHOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.139 EURAP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.203 EURATN XFRA US00738A1060 ADTRAN INC. DL-,01 0.083 EURSJX XFRA SG1F60858221 SINGA.TECH.ENG. SD-,10 0.065 EURTGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 0.116 EURAVS XFRA NL0000334118 ASM INTL N.V. EO-,04 2.000 EURXFRA XS0471737444 LIBANON 09/24 MTN 0.003 %LIH XFRA HK1111036765 CHONG HING BANK 0.049 EURTIB1 XFRA HK0669013440 TECHTRONIC I.SUBD. 0.069 EURUZU XFRA DE0007551509 UZIN UTZ AG O.N. 1.300 EURRHM XFRA DE0007030009 RHEINMETALL AG 2.400 EURDB1 XFRA DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 2.900 EURDRI XFRA DE0005545503 1+1 DRILLISCH AG O.N. 0.050 EURTIA XFRA CNE1000004G9 TIANJIN CAP. H YC 1 0.014 EURLAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.013 EUR62M XFRA CA59162N1096 METRO INC. 0.148 EURCIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.135 EURGOU XFRA CA1520061021 CENTERRA GOLD INC. 0.026 EURCS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.053 EURORI1 XFRA BMG677491539 ORIENT OVERS. NEW DL-,10 0.248 EUR