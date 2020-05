FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3K1 XFRA KYG5264Y1089 KINGSOFT COR.LTD DL-,0005

TE5 XFRA SE0009806045 TERRANET HOLDING AB B

SXYA XFRA BMG8086V1467 SHENZHEN INTL HLDGS NEW

13X XFRA KYG9829N1025 XINYI SOLAR HLDGS

BPC1 XFRA US09072X3098 BIOPHARMX CORPORATION

