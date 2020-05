FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SFQ XFRA LU0307018795 SAF HOLLAND SE EO -,01

JGE XFRA CH0102484968 JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02

1OC XFRA CA67551V1031 OCEANUS RESOURCES CORP.

D3S XFRA CA21871K1075 CORE GOLD INC.

44G XFRA CA38116T1075 GOLDEN RIDGE RES. LTD

TZB4 XFRA SE0012455202 TETHYS OIL AB AK SK-,0417

