ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stabilus von 55 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne wird in einer am Dienstag vorliegenden Studie allgemein optimistischer für Autozulieferer. Sie dürften zwar länger darunter leiden, dass die Autobauer Lagerbestände abbauen und Geld sparen. Sobald dies vorbei sei, werde die Erholung für die Lieferanten aber steiler sein. Stabilus verfüge über ein besonders ausgewogenes Produktportfolio./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2020 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1066226637

