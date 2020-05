Mit hohen Kursgewinnen weltweit reagieren die Börsen auf ein potenzielles Medikament im Kampf gegen den Corona-Virus. Das amerikanische Biotech-Unternehmen Moderna schürte neue Hoffnungen, dass bald ein Impfstoff verfügbar sei. Die europäischen und amerikanischen Börsen schlossen mit starken Gewinnen, die jedoch heute früh im asiatischen Handel nicht nahtlos fortgeführt wurden. Der S&P 500 Future ist unverändert, während der DAX Future mit einem Zugewinn von 0,22 % im Plus notiert.Empfindlich reagierte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank auf die Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts. In einem Interview mit drei führenden europäischen Tageszeitungen, darunter keine deutsche, erinnerte Lagarde die Bundesbank daran, dass sie vertraglich verpflichtet sei der Europäischen Zentralbank (EZB) zu gehorchen und das die EZB der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs untersteht. Letzterer hatte in der Vergangenheit Bedenken von Klägern aus Deutschland abgewiegelt. Das Bundesverfassungsgericht hat Anfang des Monats über die Klagen gegen das OMT-Programm der EZB entschieden und ist zu einer anderen Auffassung gelangt.

